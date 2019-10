Im Beisein zahlreicher Fest- und Ehrengäste wurde am Sonntag die offizielle Eröffnung des neuen Pfarrkindergartens gefeiert.

Rund 1,8 Millionen Euro flossen in den Neubau des Pater Kolbe-Kindergartens in der Brevilliergasse. Am Sonntag wurde er mit einer Festmesse und einem anschließenden Festakt offiziell eröffnet. Kindergartenleiterin Hermine Nöhrer sowie Pater Bernhard Lang konnten dazu neben Stadtpfarrer Bernard Springer auch SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer, ÖVP-Landtagsabgeordneten Hermann Hauer sowie ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und ÖVP-Bildungsstadträtin Barbara Kunesch zu den Feierlichkeiten begrüßen.

