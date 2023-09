Pfarre hatte gleich doppelten Grund zu feiern

Denn die neuen Kirchenbänke wurden just am 40. Geburtstag von Pfarrvikar Pater Martin Glechner geliefert. Zum Festakt am Sonntag stellten sich deshalb die Vertretungen zahlreicher Vereine aus den Gemeinden Schwarzau und Breitenau ein. Organisiert vom Pfarrgemeinderat unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Piringer gab es im Anschluss an die Festmesse ein gemütliches Beisammensein im Pfarrhof. Der Musikverein Breitenau spielte ein Platzkonzert, der Gesangsverein Pro Musica verlieh Pater Martin die Ehrenmitgliedschaft.