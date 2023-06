Pitten: Hamburger Containerboard feiert 170. Geburtstag

„Für den Erfolg eines Unternehmens gibt es mehrere Faktoren, die für uns als Familienunternehmen allesamt einen besonderen Stellenwert haben“, so Thomas Prinzhorn in seiner Festrede. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Erfolgs. Durch ihr Fachwissen und ihr Engagement haben wir es geschafft, eine Spitzenposition in Europa zu erobern und zu halten“, dankte Prinzhorn.

Zweitens denke man „nicht in erster Linie in Geschäftsquartalen, sondern in Generationen“, so der Eigentümer: „Und wir investieren langfristig in Umwelttechnologien, Digitalisierung sowie die Aus- und Weiterbildung.“ Von Pittens Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) wurde Prinzhorn für seinen langjährigen Einsatz mit einer Ehrengabe der Gemeinde bedacht.

Grußworte an die Gäste überbrachten auch Werksleiter Josef Krenn, Harald Ganster (Chairman of the Management Board der Prinzhorn Group) sowie Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP).