Jahr für Jahr bescheren die Festspiele der Marktgemeinde Reichenau überwiegend positive Publicity. Diese Zeiten sind jedoch vorbei – aktuell dominieren der kritische Rechnungshofbericht sowie die Kritik an der Festspiel-Absage die nationalen Schlagzeilen...

...Schlagzeilen, die seit der Vorwoche um eine Facette reicher sind: 38 von 41 Ensemble-Mitglieder kündigten an, ihre Verträge auf dem Rechtsweg einzuklagen und vor das Arbeitsgericht zu ziehen. Einer dieser Künstler ist der Sänger, Schauspieler und Autor Nicolaus Hagg, der den Festspielen Reichenau schon etliche erfolgreiche Uraufführungen oder Roman-Bearbeitungen beschert hat. Auch als Schauspieler wirkte Hagg bereits mit – seit 2003 ist er mit Reichenau verbunden.

Bei der Absage im Vorjahr habe man sich „solidarisch“ mit dem Veranstalter gezeigt, nun hätte man sehr wohl die Möglichkeit gehabt, sich auf die schwierige Situation einzustellen. „Ohne irgendein Gespräch, ohne irgendein Entgegenkommen“ habe es geheißen, dass die Verträge erloschen seien, kritisiert Hagg im NÖN-Interview: Ein zweites Mal abzusagen, sei „zu viel verlangt und auch gar nicht möglich“, so Hagg. Überdies seien die Festspiele seit 30 Jahren auch finanziell erfolgreich: „Davor habe ich eine große Hochachtung, aber die Festspiele müssen auch in irgendeiner Form eine Rücklage haben.“

Loidolts weisen Vorwürfe zurück

Die Zusammenarbeit mit den Loidolts sei in den letzten Jahren „von wechselseitigem Erfolg“ gekrönt gewesen, die derzeitigen Medienberichte würden Hagg aber „furchtbar schmerzen“, wie er sagt: „Ich bin in Kontakt mit nahezu allen Mitgliedern dieses Ensembles und da überwiegt weniger die Wut der Ungerechtigkeit, die uns jetzt hier widerfährt, sondern der Schmerz, dass dieser geliebter Theaterort fast niederbrennt.“

Die Intendanten Renate und Peter Loidolt – beide gaben bekannt, sich von den Festspielen zurückziehen zu wollen – reagierten mit viel Kritik auf die Entwicklungen. In einem auf ihrer Homepage veröffentlichten Statement wird dem Ensemble gar eine „völlige Unkenntnis“ unterstellt, da dieses angeboten hatte, im Rahmen der bestehenden Verträge zusätzliche Vorstellungen zu spielen, um mehr Karten zu verkaufen. „Die Frage, warum es keine Rücklagen gibt, ist naiv nach zwei Jahren ohne Einnahmen wegen Corona-bedingter Schließung“, so Peter Loidolt zur NÖN, die Schauspieler sollten sich um Ausfallhilfen des Staates bemühen – die gebe es schließlich, so sein Nachsatz.

Und auch Renate Loidolt will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen: „Wenn Schauspieler – als offensichtliche Wirtschafts-Laien – schon eine seriöse Kalkulation nicht verstehen, warum man mit 50 Prozent Auslastung nicht spielen kann, dann sollen sie wenigstens an die Corona-Abstandsregeln denken.“ Schauspieler habe man jahrelang „hautnah“ genießen können, Corona mache dies nun aber nicht mehr möglich. Und sie ergänzt in ihrer E-Mail an die NÖN-Redaktion: Die Ära Loidolt, sie hätte „schöner ausklingen können“...

Die Entwicklungen im Überblick

Schlechtes Zeugnis vom Rechnungshof: „Vergaberechtswidrig, intransparent und unwirtschaftlich“ – ein Bericht des Rechnungshofes zu den Festspielen Reichenau fiel zuletzt vernichtend aus. Geprüft hatte der Rechnungshof einen Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017. Kritisiert wurden in dem Endbericht, der Anfang Mai veröffentlicht worden war, unter anderem die Vertragsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und zwei anderen, den Festspielen zugeordneten Unternehmen. Kein gutes Haar wurde auch an der Verwendung der Fördermittel gelassen. Kritisiert wurde aber auch das Land Niederösterreich wegen „unzureichender Kontrollen“. Beim Land Niederösterreich hieß es, dass bereits eine rückwirkende Bereinigung in die Wege geleitet worden wäre. Weitere Rückforderungen prüfe man, hieß es aus der Kulturabteilung.

Ensemble kritisiert die erneute Absage: Die erneute Absage der Festspiele stieß in der Vorwoche etlichen Ensemblemitgliedern sauer auf – schließlich hätte man spielen können, hieß es seitens der Künstler. In einer Stellungnahme von Renate und Peter Loidolt hieß es, es habe „kein konkretes Angebot“ der Künstler gegeben. Zugleich gaben beide erneut ihren Rückzug bekannt.

Gemeinde reagierte ebenso enttäuscht: Enttäuscht über die erneute Absage zeigte man sich bei der Gemeinde. Bürgermeister Johann Döller (ÖVP) erklärte in der vorwöchigen NÖN-Ausgabe, dass man bei der Entscheidung „nicht viel mitzureden“ hatte. Der Theater-Vorstand entschied übrigens, dass alle Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag und Spenden retour bekommen sollen.

