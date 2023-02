Neue Geschäftsführerin unterstützt Intendantin

Britta Kampert wird mit 1. März die operative Geschäftsführung der Festspiele Reichenau übernehmen. Gemeinsam mit Intendantin Maria Happel soll die diplomierte Dramaturgin mit wirtschaftswissenschaftlichem Background das Theaterfestival in die Zukunft führen. Kampert sei „eine Frau mit vielfältiger Erfahrung und hoher Expertise“, wurde Paul Gessl von der NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) in einer Aussendung zitiert. Er hatte die Position bisher nur interimistisch inne.

Die 49-jährige Kampert hat Dramaturgie und Volkswirtschaft studiert und ihre berufliche Laufbahn als Referentin des Betriebsdirektors am Schauspielhaus Bochum begonnen. Sie arbeitete als Dramaturgin am Wiener Burgtheater, am Schauspielhaus Graz und am Theater der Jugend in Wien - und als leitende Dramaturgin am Neumarkttheater in Zürich sowie am Münchner Volkstheater. Weitere berufliche Stationen waren das Theater an der Wien sowie das Vorarlberger Landestheater, das sie in der Spielzeit 2017/18 interimistisch als Intendantin leitete.

„Die Festspiele Reichenau sind für mich ein pulsierender und gastfreundlicher Ort, an dem man der Kunst in anregender Umgebung begegnen kann. Was hier jeden Sommer aufs Neue glücken kann, ist das Konglomerat aus höchstem künstlerischem Niveau, Unterhaltung und gesellschaftlicher Relevanz“, sagte die designierte Geschäftsführerin. Sie freue sich „auf Festspiele mit einem herausragenden Schauspielensemble und großen literarischen Stoffen“. Das Programm 2023 wird am 27. Februar in Wien präsentiert.

