Musikalisches Programm: "moz art- Sommerbühne" im Schloss Gloggnitz

Dem Oberkrainersound folgt jetzt die erste Festwoche. Bis 13. August gibt es jeden Tag einen musikalischen Leckerbissen.

Den Auftakt machte am Sonntagnachmittag Organist Peter Tiefengraber in der Christkönigskirche mit seiner "Musik am Wiener Hof". Am Mittwoch konzertiert das Duo "High Fidelity" um 19 Uhr im Festsaal von Schloss Gloggnitz.

Eine Programmänderung gibt es am Donnerstag. Statt "NA+5" und ihren mozärtlichen Klarinettenklängen gibt es Jazz mit dem Alan Bartus Trio. Spielort ist ebenfalls wieder Schloss Gloggnitz. Die drei Vollblutmusiker begeisterten bereits am Samstagvormittag. Kurzerhand spielte man auf Einladung der ZIWA-Parks im Einkaufszentrum Gloggnitz auf und sorgte so für ein musikalisches Einkaufserlebnis.

Vorschau auf nächste Woche

Am Freitag wird im Stadtsaal das Ungarische Staatsorchester Szolnok aufspielen und am Samstag gibt es, wieder auf Schloss Gloggnitz, das Roland Batik Jazz-Trio zu hören. Karten gibt es im Stadtamt Gloggnitz bei Herrn Andreas Weinzettl.

Musikalisch spannte sich der Bogen von Jazz über Oberkrainer bis hin zur Orgelmusik.

