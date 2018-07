Von „beängstigenden Vorfällen“ spricht Stadtpfarrer Bernard Springer, wenn er sich an den Mittwoch und Freitag der Vorwoche zurückerinnert: Ein unbekannter Zündler hatte das Altartuch der sogenannten „Allerseelen“-Kapelle, die sich im Seitenschiff der Pfarrer befindet, angezündet. Zum Glück dürfte das Feuer aber von alleine erloschen sein.

„Nicht auszudenken, was da alles passieren hätte können“, ist Springer besorgt. Passiert muss der Vorfall am Mittwoch kurz nach dem Öffnen der Kirche sein. „Gegen 9 Uhr haben wir das Malheur entdeckt. Zum Glück ist nicht mehr passiert“, hat Springer sofort bei der Polizei Anzeige erstattet. Am Freitag dann dasselbe Bild.

Was ihn zudem verunsichert: „Es hat niemand auch nur das Geringste mitbekommen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte, ob sich ein Jugendlicher einen Spaß gemacht hat oder ein Irrer am Werke war.“ Bereits vor Jahren hatte es ähnliche Vorfälle gegeben, diese hätten dann wieder aufgehört: „Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder von Neuem beginnt!“ Derzeit überlegen die Verantwortlichen vorbeugende Maßnahmen: „Möglicherweise werden wir nur noch die Kapelle und nicht mehr die Kirche aufschließen“, erklärt Springer. Sollte es zum Täter Hinweise aus der Bevölkerung geben, so können diese unter 059133/3350 bei der Polizei gemeldet werden.