Blitzschnell reagiert: Gemeindemitarbeiter löschte Brand

Deditz konnte den Entstehungsbrand in dem E-Verteilerkasten der EVN mit einem Co2- Löscher niederschlagen. Als Feuerwehrmann hatte er die Alarmierung am Handy mitbekommen und war sofort vom Gemeindeamt mit dem Feuerlöscher in die Prägasse zum Ort des Geschehens geeilt. Die nachrückenden Kollegen der Feuerwehr führten gemeinsam mit einem Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgungsunternehmen die Nachkontrolle durch. Neben der Feuerwehr stand auch die Polizeiinspektion Gloggnitz im Einsatz.