Leiche nach Wohnungsbrand entdeckt .

Ein Wohnungsbrand hat am Donnerstagnachmittag in Neunkirchen ein Menschenleben gefordert: Bei der Feuerbekämpfung in einer Wohnung in der Nähe der Ritterkreuzung wurde eine männliche Leiche entdeckt. Offensichtlich ist der Wohnungsinhaber (45), der alleine gelebt haben soll, an einer Rauchgasvergiftung verstorben.