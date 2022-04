Bezirk Neunkirchen: Floriani-Alltag kehrt zurück

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Keine Feste, keine Wettkämpfe, nur wenige Übungen – die Corona-Pandemie hat es auch den Freiwilligen Feuerwehren im Land nicht leicht gemacht. Mit sinkenden Infektionszahlen und kontinuierlichen Öffnungsschritten kehrt aber auch bei den Florianis schön langsam wieder der Alltag ein – abseits der Einsätze, die es ja trotz Corona regelmäßig abzuarbeiten galt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wechsel hielt im Mai 2019 ihr letztes Fest ab – Lockdown- und Pandemie-bedingt gab es bis dato keine Events. „Am 8. Mai gibt es jetzt endlich wieder unseren Florianitag im Feuerwehrhaus – nach zwei Jahren Pause“, freut sich Feuerwehrkommandant Harald Hollendohner. Über große finanzielle Einbußen durch das Fehlen der Veranstaltungen kann Hollendohner nicht klagen: „Weil uns die Unterstützungsleistungen für die Feuerwehren hier sehr gut drübergerettet haben“, erklärt er. Stattdessen habe vor allem die Kameradschaft gefehlt: „Das Zusammensein ist uns schon sehr abgegangen und wir freuen uns, wenn es wieder möglich ist.“ Ungebrochen ist – trotz Corona – der Zulauf bei der Jugendfeuerwehr: „Wir haben erst kürzlich wieder zwei neue Mitglieder bekommen“, hält der Kirchberger Ober-Floriani fest.

Kinderfeuerwehr soll Interesse ankurbeln

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Breitenau ist zum Bedauern von Kommandant Klaus Buchegger das Gegenteil der Fall. „Wir haben leider zwei Jugendliche, die nach der Pandemie nicht mehr kommen“, erzählt er. Den Grund dafür sieht er in den Veranstaltungen und Treffen, die nicht stattfinden konnten. „Wir bemühen uns aber sehr um die Jugend. Wir wollen auch bald eine Kinderfeuerwehr starten und Kids im Alter zwischen acht und zehn Jahren ansprechen. Da besteht die Möglichkeit, dass die noch in dieselbe Schule gehen und gemeinsam zur Feuerwehr kommen möchten“, hofft Buchegger auf reges Interesse. Viele Besucher erhofft man sich zudem auch zwischen 22. und 24. April beim „Stoafödfest“ direkt beim Feuerwehrhaus.

Die Floriani der Rohrbacher Wehr in Ternitz waren die letzten Monate vor allem mit einem beschäftigt: dem Neubau des Feuerwehrhauses. „Hier sind wir mit unserer Bausteinaktion finanziell gut über die Runden gekommen. Aber auch die Förderungen haben geholfen“, ist Kommandant Andreas Weninger zufrieden. Er will mit seinen Kameraden nun einen Weg zurück zur „Normalität“ finden: „Das Gesellschaftliche litt am meisten unter der Pandemie. Heute müssen sich viele dazu zwingen, dass man sich nach der Arbeit noch auf ein Getränk zusammensetzt. Früher war das normal.“ Das neue Haus der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Rohrbach wird übrigens am 15. Mai eröffnet.

Bundes-Fonds hat Ausfälle „gut abgefedert“

Die fehlende Kameradschaft ist es, die Puchbergs FF-Kommandant Michael Riegler ins Treffen geführt. Die Förderungen des Bundes hätten „die Ausfälle gut abgefedert“, das Gespräch mit der Bevölkerung sei den Floriani aber abgegangen. Nachholen will man das – spätestens – mit dem Oktoberfest Ende September. Über zu wenig Nachwuchs kann sich Riegler unterdessen nicht beklagen: „Wir haben mit aktuell über 15 Jugendmitgliedern einen sehr guten Stand.“ Corona-bedingt habe man zuletzt auch sehr viel online gearbeitet.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.