In Rohrbach an der Lafnitz fand am vergangenen Wochenende eine Sanitäts-Leistungsprüfung des Landesfeuerwehrkommandos Steiermark statt.

Aus dem Bezirk Neunkirchen stellten sich drei Gruppen mit insgesamt sieben Mitgliedern der Herausforderung und bewiesen erfolgreich im Bereich der Ersten Hilfe ihr Können. Angetreten wurde in den Kategorien Silber und Gold. Zusätzlich zu den Praxisstationen, welche einzeln und auch in Gruppen beübt wurden, wurde das Wissen der Kameraden auch bei einem schriftlichen Test überprüft.

Teilnehmer Silber:

Teilnehmer Gold: