Sommerfest: Viel Lob, viele Ehrungen - und ein neues Fahrzeug

Das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr startete mit Lob – und einer Entschuldigung. „Manches in unserer Gesellschaft funktioniert nicht gut – aber die Feuerwehr funktioniert überall“, würdigte Feuerwehrkurat und Dechant Dietmar Orglmeister die Tätigkeit „seiner“ Wehr. Und bat sogleich um Nachsicht, dass er bei den heurigen Aufbauarbeiten für das Fest nicht habe helfen können. „Ich wollte, aber im Moment geht es sich einfach nicht aus“, so Orglmeister. Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber griff das auf – und rückte mit Witz zur „Verteidigung“ Orglmeisters aus: „Du bist ja quasi Abschnittskommandant für die Pfarren“, sprach er Orglmeisters großen Wirkungsbereich an.

Höhepunkt der heurigen Ausgabe des Traditionsfestes war schließlich die Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges HLF1-VF, für dessen Anschaffung knapp 200.000 Euro auf den Tisch gelegt werden mussten. Die Hälfte steuerte die Gemeinde bei, 30.000 Euro übernahm das Land, den Rest die Wehr selbst. „Ohne die Unterstützung der Bevölkerung wäre das nicht möglich“, dankte Kommandant Martin Heissenberger den anwesenden Gästen. Das Vorgängerfahrzeug war insgesamt 27 Jahre lang im Feuerwehrdienst gestanden.

Unter den Geehrten: Vizebürgermeister Martin Tauchner, am Foto mit Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (beide ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Beschlossen wurde der Festakt mit der Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder – zum einen seitens der FF Mönichkirchen, zum anderen aber auch seitens der benachbarten Freiwilligen Feuerwehr Tauchen. Neben Bürgermeister Andreas Graf und Vizebürgermeister Martin Tauchner (beide ÖVP) erhielt auch Feuerwehrkurat Dietmar Orglmeister eine Auszeichnung. Für 60-jährige Tätigkeit geehrt wurden Hans Rois (Mönichkirchen) und Sepp Faustmann (Tauchen).