Tapetenwechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wartmannstetten. Martin Wallner trat nach 30 Jahren als Kommandant nicht mehr bei den regulären Neuwahlen des Feuerwehrkommandos an. Er ließ seinem bisherigen Stellvertreter Andreas Giehsauer den Vortritt.

Mit 15 Jahren begann Martin Wallner seine Karriere bei der Freiwilligen Feuerwehr Wartmannstetten. „Es war damals so bei uns, dass du mit 15 Jahren zur Feuerwehr gegangen bist. Damals gab es entweder das oder den Musikverein“, schmunzelt der ehemalige Kommandant. Dass er dieses Amt letztendlich drei Jahrzehnte ausübte, war so eigentlich nicht geplant. „Ich habe es nie angestrebt, Kommandant zu werden und es dann auch noch so lange zu machen. Das hat sich einfach so ergeben“, so Wallner, der auf eine gute Zeit als Kommandant zurückblicken kann. Es habe ihn immer gefreut, anderen Menschen helfen zu können und im Team etwas Gutes tun zu können. Wallner bedankte sich im Rahmen der Neuwahlen bei allen anwesenden Mitgliedern sowie den Gemeindevertretern für die stets gute Zusammenarbeit. Der Ex-Kommandant wünschte seinen Nachfolgern alles Gute und bat darum, den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft innerhalb der Wehr weiterzuführen.

Der neue Kommandant der Wehr, Andreas Giehsauer, stand Martin Wallner bereits fünf Jahre als Stellvertreter zur Seite. „Ich hoffe, er hat sich das ein oder andere von mir abgeschaut“, lacht Wallner. Mit Maximilian Kadletz hat die Wehr auch einen neuen Stellvertreter. Manuel Just und Michael Reis wurden erneut als Verwaltungsteam vom neuen Kommandanten bestätigt. Die genauen Abstimmungsergebnisse bei der Kommandanten- und Stellvertreter-Wahl wollte die Feuerwehr nicht bekannt geben.

Dankesworte an den scheidenden Kommandanten Martin Wallner gab es auch von ÖVP-Bürgermeister Johann Gneihs und Andreas Giehsauer. Sie dankten Wallner für „seine leidenschaftliche und detailverliebte Arbeit als führendes Mitglied der FF“.