Bilanz: Aspangs Sepp Huber bei Waldbränden in Frankreich

Einmal mehr wurde Neunkirchens Bezirksfeuerwehrchef Sepp Huber zuletzt eine besondere Rolle zuteil. Bei den verheerenden Waldbränden in Frankreich fungierte er als Einsatzleiter der 72 niederösterreichischen Hilfskräfte. Stationiert war die Truppe nahe Bordeaux, mit 18. August kehrte die Mannschaft nach Österreich zurück.

Die Lage in Frankreich stellte sich dramatisch dar. Von insgesamt 8.100 Hektar verbranntem Wald berichtet der Landesfeuerwehrverband NÖ – eine Dimension, die von den französischen Feuerwehrleuten alleine nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, weshalb im Rahmen des „Union Civil Protection Mechanism“ um internationale Hilfe angesucht worden war.

Die Aufgabe für die NÖ Floriani bestand darin, eine bedrohte Siedlung vor den Flammen zu schützen – was unter anderem von starkem Wind erschwert wurde. „Am Schluss hat sich die Lage zum Glück deutlich entspannt, aber die französischen Kräfte werden mit Sicherheit noch einige Wochen zu tun haben“, prognostiziert Huber.

Seine NÖ Truppe stand in ständigem Kontakt mit einem französischen Verbindungsoffizier, „das hat perfekt funktioniert“, so Huber. Er selbst kümmerte sich um die Organisation der kompletten Einheit: „Als Einsatzleiter ist man aber nie hinten, sondern immer an vorderster Front!“

