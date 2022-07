Balkon in Reichenau droht aus drittem Stock abzustürzen

Werbung

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde in der Nacht auf Dienstag die FF Reichenau an der Rax alarmiert. Ein Balkon im dritten Stock drohte in die Tiefe zu stürzen.

Der Balkon neigte sich immer weiter, sodass die Einsatzkräfte den Bereich großräumig absperrten sowie die darunter liegenden Einheiten evakuierten. Da ein weiteres Eingreifen auch für die Floriani zu gefährlich wäre, wurden die Arbeiten eingestellt und an eine Baufachfirma übergeben.

