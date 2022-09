Brand in Mehrparteienwohnhaus in Sautern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Balkon im obersten Stockwerk in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits auf den Dachstuhl über. Nachdem der das Feuer am Balkon in einem Erstangriff von aussen bekämpft wurde, verschaffte sich ein Atemschutztrupp Zugang zur Wohnung und führte in weiterer Folge auch den Innenangriff durch.

Von den Feuerwehrleuten konnte eine Bartagame aus der Wohnung gerettet werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das gesamte Mehrparteienwohnhaus wurde seitens der Einsatzkräfte evakuiert. Da sich der Brand bereits auf den Dachstuhl des Hauses ausbreitete, wurden zusätzlich zu den 6 erstalarmierten Feuerwehren die FF Neunkirchen Stadt mit der Drehleiter und dem Hubsteiger nachalarmiert.

Mit den Hubrettungsgeräten sowie weiteren Atemschutzträgern im Innenangriff wurde der Dachstuhlbrand bekämpft. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Nach rund 3 Stunden konnte vom Einsatzleiter Brand aus gegeben werden. Insgesamt standen die 7 Feuerwehren mit 90 Mitgliedern und 17 Fahrzeugen im Einsatz.

