Ganz Mollram war in Feierlaune

Doppelt gefeiert wurde am vergangenen Wochenende in der Neunkirchner Katastralgemeinde Mollram. Nach der „Burnout Party“ am Samstag, bei der bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde, lud die Mollramer Wehr am Sonntag zum Frühschoppen. Trotz der tropischer Temperaturen ließen sich viele Besucher davon nicht abhalten und genossen bis zum frühen Nachmittag die gute Stimmung. Dazu trug das musikalische Duo „Die Kogi’s“ viel bei.

Unter den Frühschoppern gesehen Bürgermeister Herbert Osterbauer, Vizebürgermeister Hans Gansterer, die Stadträte Leopold und Claudia Berger, Christine Vorauer, die Gemeinderäte Wilhelm Haberbichler, Klaudia Osztovics, Hildegard Berger, die Vertreter der Feuerwehren Manfred Egerer (FF Ternitz-Flatz), Anton Kress (FF Peisching), Christoph Buchner (FF Gerasdorf), Fabian Mayer (FF Würflach-Hettmannsdorf), Christian Kager (FF Breitenau) und viele mehr.