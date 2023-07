Musikalische Vielfalt und gute Laune beim 45. Küber Aufest

Die dreitägige Veranstaltung in der festlichen Atmosphäre der ESV-Halle war ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Gäste aus der Umgebung an. Die gute Stimmung war bereits am Freitag spürbar, als „Die Pagger Buam“ mit ihrer musikalischen Eröffnung das Fest offiziell einläuteten. Die rhythmischen Klänge und mitreißenden Melodien brachten das Publikum sofort in Feierlaune. Auch an den Folgetagen wurde das Fest musikalisch von den Bands „Lauser“ und „Die Gasgebern“ begleitet, die für eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Stimmung sorgten.