Feuerwehr Gloggnitz soll neue Bleibe bekommen

Es ist das Thema Feuerwehrhaus, das die Kameraden der Stadtfeuerwehr schon längere Zeit beschäftigt. „Der Standort in der Rennergasse entspricht nicht mehr den Anforderungen an das moderne Feuerwehrwesen“, sagt Kommandant Thomas Rauch – und führt an, dass zum einen die Umkleidemöglichkeiten nicht mehr zeitgemäß sind und auch die Garagenplätze nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Außerdem fehlen Einstellplätze für die Gerätschaft. „Aktuell ist Einsatzgerät auch in einem Zelt untergebracht“ berichtet Rauch.

Thomas Rauch, Kommandant der FF Gloggnitz. Foto: Zach-Kiesling

Bei der Mitgliederversammlung Ende April stand das Projekt natürlich einmal mehr auf der Tagesordnung, zudem es in der Vergangenheit immer wieder Gespräche mit der Stadt gab. Und seitens der Gemeindepolitik immer volle Unterstützung und Verständnis für das Ansinnen signalisiert wurde. Verschiedene Standorte für einen möglichen Neubau wurden einer Prüfung unterzogen. Jetzt hofft man bei der Wehr, dass das Grundstück von der Gemeinde erworben werden kann und es einen Neubau geben wird.

„Es ist uns allen bewusst, dass es bald eine adäquate Unterkunft für die Stadtfeuerwehr geben muss“

Rauch: „Wir als Feuerwehr haben uns für den Neubau am sogenannten ,Mondi-Grund‘ entschieden. Die andere Alternative wäre eine Erweiterung am vorhandenen Standort in Richtung der Tennisplätze gewesen.“ Die Kosten für einen Neubau, ohne den Kosten für den Grund selbst, beziffert man bei der Wehr mit rund 3,6 Millionen Euro. „Es ist uns allen bewusst, dass es bald eine adäquate Unterkunft für die Stadtfeuerwehr geben muss“, erklärt auch Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste), „daher wird es eine Besprechung mit allen Fraktionen geben, welche Variante in Gesamtbetrachtung die bessere Lösung für alle ist.“

