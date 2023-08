Löschen wie die Großen: Nachwuchs probte zwei Tage den Ernstfall

Denn das Betreuerteam um Kommandant Anton Kress, Barbara Knapil und Alexander Schlief hatte sich ein umfangreiches, aber auch sehr vielfältiges Programm ausgedacht, damit der Feuerwehrnachwuchs voll auf seine Rechnung kam.

Gestartet wurde am Freitagabend mit einer normalen Jugendstunde, wo ein Vortrag über die Struktur in der eigenen Feuerwehr bis hin zur per Alarm ausgelösten Brandübung im Mittelpunkt standen. Dabei musste von den Jugendlichen eine Leitung verlegt und damit der brennende Holzstoß abgelöscht werden.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen von Besuchen bei anderen Blaulichtorganisationen. „Die Suchhundestaffel ließ uns am Training teilnehmen, danach besuchten wir die Bezirksstelle des Roten Kreuzes wo wir uns die Einsatzfahrzeuge genauestens anschauen durften“, so Knapil und Kress.

Der Höhepunkt war am Nachmittag ein Besuch bei der Stadtfeuerwehr Neunkirchen, wo die Nachwuchsfloriani die benachbarten Kameraden bei einer technischen Übung mit dem hydraulischen Rettungssatz unterstützen. „Das Öffnen des Autos mit Spreitzer und Schere war für die Kids natürlich eine besondere Herausforderung und eine große Freude, nachdem die Aufgabe erfolgreich gemeistert werden konnte“, erinnern sich die Betreuer an glückliche Gesichter nach dem spektakulären Übungsteil.

Am Sonntag wurde die Kameradschaftspflege hochgehalten. So besuchte das Team den Jugendfeuerwehrtag der Freiwilligen Feuerwehr Theresienfeld, wo bei diversen Spielen auch die Besichtigung des Feuerwehrhauses sowie eine Rundfahrt mit dem Einsatzfahrzeug nicht fehlen durfte. Ein großer Dank seitens der Feuerwehr Peisching gilt allen Helfern und dem Betreuerteam, die dem Nachwuchs eine unvergessliche Zeit ermöglichten.