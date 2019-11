Es stellt die höchste Stufe des Feuerwehrjugendleistungsabzeichens dar und soll damit Nachweis einer ganzheitlichen Ausbildung der Feuerwehrjugend darstellen – die Rede ist vom FF-Jugendleistungsabzeichen in Gold. Am Standort des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln ging dieser Bewerb über die Bühne – unter Teilnahme von sechs Jungflorianis aus dem Bezirk. Insgesamt stellten sich 176 Teilnehmer dieser Herausforderung.

Beim Bewerb selbst mussten die Nachwuchs-Feuerwehrleute unter anderem besonderes Geschick beweisen oder in Notfallsituationen richtig reagieren. „Primär geht es um die Richtigkeit der Durchführung der gestellten Aufgaben. Eine Wertung und Reihung erfolgt aufgrund der erreichten Gesamtpunkte, bei Punktegleichheit erfolgt die weitere Reihung anhand der erreichten Zeitgutpunkte“, erklärt FF-Jugendbetreuerin Cornelia Kronaus.

Mit einer fehlerfreien Leistung ging Patrick Kronaus von der Feuerwehrjugend Zöbern dabei als Landessieger hervor. Das begehrte Abzeichen konnte schließlich aber an sämtliche Teilnehmer aus dem Bezirk Neunkirchen überreicht werden.