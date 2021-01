Gleich in zweifacher Form gab es mit den turnusmäßigen Neuwahlen Veränderungen im Kommando der Freiwilligen Feuerwehr St. Corona am Wechsel: Während Kommandant Christoph Bauer mit 41 von 42 möglichen Stimmen in seinem Amt eindrucksvoll bestätigt wurde, kandidierte Vizekommandant Manfred Gruber II nicht erneut. Als sein Nachfolger wurde Philipp Krell gewählt – der 22-Jährige erhielt 40 von 42 Stimmen. Bisher hatte Krell die Funktion des Verwalters inne – hier rückte der bisherige Verwaltungsgehilfe Markus Lichtenauer auf.

