Der Aufschrei war groß, als plötzlich der Infopoint des Finanzamtes im Neunkirchner Rathaus aufgelassen wurde, die NÖN berichtete exklusiv. Nun steigt die Politik gemeinsam auf die Barrikaden, um den Erhalt der Servicestelle doch noch zu sichern. In einem Brief an ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel machen die Abgeordneten des Neunkirchner Bezirks (SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer, SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald, die beiden ÖVP-Landtagsabgeordneten Waltraud Ungersböck und Hermann Hauer und FPÖ-Landtagsabgeordneter Jürgen Handler) gemeinsam Druck.

„Der Bezirk ist einer der flächengrößten und einwohnerreichsten im Bundesland. Dass gerade in Zeiten der Unsicherheit und vor allem der gestiegenen Anforderungen an die Steuerzahler sowie laufend zunehmender Komplexität der Materie diese Servicestelle entfallen soll, ist nicht nachvollziehbar. Nach wie vor wird es nicht ausreichend sein, den Bürgern lediglich digitale Serviceinhalte anzubieten und zu meinen, so der behördlichen Versorgungspflicht entsprechen zu können“, heißt es in dem Schreiben, das mit dem Ersuchen schließt, die Servicestelle umgehend wieder zu öffnen.

Seitens des Ministeriums heißt es auf NÖN-Anfrage, dass man gerade dabei sei, „die Situation zu evaluieren, um dann eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben“, so Pressesprecher Johannes Pasquali.