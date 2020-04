Wie zuletzt in der Stadt gewirtschaftet wurde, zeigt der Rechnungsabschluss 2019, den SPÖ-Finanzstadtrat Peter Spicker nun vorlegte. Das Gesamtvolumen des Budgets lag bei 35 Millionen Euro.

Doch man konnte nicht nur einen Überschuss verzeichnen. Auch die Schulden sind weiter auf 14,8 Millionen Euro gesunken. Die Rücklagen der Stadtgemeinde liegen bei 6,4 Millionen. „Durch diese äußerst erfreuliche wirtschaftliche Lage der Stadt Ternitz können wir heuer 1,8 Mio. Euro in den Straßenbau investieren, unseren Freiwilligen Feuerwehren in Rohrbach und Putzmannsdorf zwei neue Feuerwehrhäuser bauen, und auch beim Neubau in Rohrbach ein Katastrophenschutzzentrum schaffen“, so Finanzstadtrat Peter Spicker.

Die Stadt sei somit aber auch für die Folgen der Corona-Krise gerüstet. „Ich habe Vizebürgermeister Christian Samwald und Finanzstadtrat Peter Spicker (beide SPÖ, Anm.) beauftragt, alle Ansuchen der Ternitzer Firmen und Unternehmen auf Unterstützung einzeln zu prüfen. Es ist uns klar, dass wir helfen müssen, diese schwere Zeit gemeinsam zu meistern, um Arbeitsplätze zu retten“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dwoark in einer Stellungnahme.