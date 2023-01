Gasthaus "Mayerei" in Aspangberg-St. Peter sperrt zu

Mit einer großen Feier hatte die „Mayerei“ im März des Vorjahres im Ortsteil Hoffeld den Betrieb aufgenommen. Knapp zehn Monate später ist das Gasthaus, das im Mehrzweckgebäude vis-à-vis des Kindergartens beheimatet ist, wieder Geschichte. Pächter Michael Mayer, der das Lokal mit seiner Frau Anke geführt hat, schließt aufgrund finanzieller Turbulenzen. Gegenüber der NÖN bestätigt er ein Insolvenzverfahren.

„Wenn die Versprechen des Herrn Bürgermeisters alle so gehalten hätten, würde die Sache anders aussehen“

Die gestiegenen Energiepreise, die hohe Inflation sowie die Nachwirkungen der Pandemie hätten den Betrieb von Anfang an massiv erschwert, sagt der Gastronom. „Vernichtet“, so Mayer wörtlich, hätte den Betrieb schließlich aber die Gemeinde, die die Gastronomen viel zu wenig unterstützt habe.

„Wenn die Versprechen des Herrn Bürgermeisters alle so gehalten hätten, würde die Sache anders aussehen“, sagt Mayer und führt an, dass man zwei Wochen nach der Eröffnung bereits die volle Pacht habe zahlen müssen. Dem Ortschef attestiert Mayer, zu wenig im Lokal gewesen zu sein. Der Gastronom gibt sich aber auch selbstkritisch und spricht von „harten Monaten, in denen wir keinen einzigen Tag frei hatten“ und meint: „Natürlich haben auch wir Fehler gemacht!“

„Daraufhin ist aber nie etwas gekommen.“

Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) weist die Vorwürfe „kategorisch“ zurück – sowohl die Gemeinde, als auch er persönlich hätten sich stets für das Gasthaus eingesetzt: „Ich selbst war dort mit Geschäftspartnern und privat essen und habe sogar die Weihnachtsfeier meiner Schule dort gemacht.“ Als die finanzielle Schieflage bekannt wurde, habe man das Gespräch mit Mayer gesucht und ein „neues Zahlungsmodell“ angeboten: „Daraufhin ist aber nie etwas gekommen.“ Während die Suche nach einem neuen Pächter läuft, sollen in dem Gebäude Veranstaltungen der Gemeinde stattfinden, sagt Brunner.

