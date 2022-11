Flatzer Trachtenkapelle brillierte vor ausverkauftem Haus .

Nach drei Jahren Pause fanden wieder zwei Konzerte der Trachtenkapelle Flatz in vollem Haus in der Ternitzer Stadthalle statt. Musikalisch bestens vorbereitet durch Kapellmeister Josef Feilhofer brachten die Musikerinnen und Musiker musikalische Höhepunkte in vielen Stilrichtungen.