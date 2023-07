Neue Rad- und Fußgängerunterführung soll allen präsentiert werden

Einmal pro Monat treffen sich aktuell Vertreter der Stadtgemeinde und der ÖBB, um über die beiden nahenden Unterführungs-Großprojekte in der Raglitzerstraße und Flatzerstraße sich gegenseitig auszutauschen und am aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. Während bei der Unterführung in der Raglitzerstraße alles geklärt ist und der Bau im April des kommenden Jahres starten wird, wurden bei der „kleineren Unterführung“ nun letzte Details geklärt: Dreieinhalb Meter breit und zweieinhalb Meter hoch soll sie werden. „Und es wird auf jeden Fall etwas kommen, das verhindert, dass sich auch Autos durchschummeln wollen“, so SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer meint, dass dies in Form von Pollern verhindert werden soll. Laut seinen Informationen soll die Unterführung an zwei, oder drei Tagen im August des kommenden Jahres eingeschoben werden. „Das wird zeitgleich mit dem Tragwerk in der Raglitzerstraße passieren, da ja dann beide Gleise komplett gesperrt werden müssen und es Schienenersatzverkehr gibt.“

Dass das Projekt in der Flatzerstraße realisiert wird, darüber herrscht in der Bezirkshauptstadt politisch Einigkeit. Über zwei Millionen Euro beträgt die Investition. Wie viel die Stadt letztendlich davon gefördert bekommt, steht noch nicht zu Hundertprozent fest. Die Verantwortlichen gehen aber von Förderungen in der Höhe zwischen 40 und 60 Prozent aus.