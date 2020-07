Texte für jede Altersgruppe und Melodien mit Ohrwurmpotenzial – das ist das erklärte Ziel von Lukas Polansky aus Enzenreith und Sebastian Holzer aus Payerbach. Vor drei Jahren traten die beiden Musiker erstmals zusammen auf, nun veröffentlichten die beiden Austropoper ihr bereits drittes Lied – unter dem Bandnamen „FlipNFlop“. Und auch das Musikvideo zu „Weidadrahn“ wurde am Samstag auf Youtube veröffentlicht. „Im Lied geht es darum, dass viele Menschen immer wieder sagen, das früher das Leben schöner war. Wir meinen in dem Song, dass das Leben nicht feststecken darf, dass es sich immer weiterdreht“, erklärt Bandleader Lukas Polansky.

Die musikalische Laufbahn des 20-jährigen Enzenreithers startete bereits im Alter von vier Jahren – in der Musikschule Wimpassing erlernte er etliche Instrumente und absolvierte auch eine Gesangsausbildung. Seit August 2018 ist er Teil der Militärmusik NÖ. Sein Kollege Sebastian Holzer (19 Jahre) begann im gleichen Alter, allerdings mit der steirischen Harmonika. Später stand er als Big Band-Sänger sowie bei Musicals auf der Bühne, ehe er den Zivildienst im Gloggnitzer Pflegeheim startete.

Bis dato haben die beiden aufstrebenden Musiktalente vor allem in der Region aufgespielt – nun soll der „Radius größer werden“, wie beide gegenüber der NÖN betonen. Ihr Ziel ist ganz klar: „Wir wollen mit unserer Musik Leidenschaft, Schmäh und Gaudi vermitteln – und es an das Publikum weitergeben.“ Und auch wenn sie mit „Pizzera und Jaus“ oder „Folkhilfe“ prominente Vorbilder haben – so wollen Polansky und Holzer doch ihre ganz eigene Musik machen…

Weitere Informationen: www.flipnflop.at