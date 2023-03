Nächtlicher Einsatz in St. Peter/Wechsel: Carport stand in Flammen

Großeinsatz in der Nacht auf Montag in St. Peter am Wechsel (Gemeinde Aspangberg-St. Peter): Weil in einem Wald ein Carport in Brand geraten war, rückten vier Freiwillige Feuerwehren der Region aus.

„Beim Eintreffen standen das Carport sowie zwei Pkws, zwei Motorräder sowie mehrere Autoreifen bereits in Vollbrand. Mit Mühe konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf den Hochwald verhindern“, berichtete die Plattform „Einsatzdoku.at“ in einer Aussendung. Ein dritter Pkw sei durch die enorme Hitzeabstrahlung stark beschädigt worden, hieß es weiters.

Nach rund zwei Stunden konnte „Brand Aus“ gegeben werden. Die Brandursache wird von der Polizei erhoben, insgesamt standen 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützung erhielten sie vom Roten Kreuz.

