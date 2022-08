Großeinsatz: Waldbrand im Bereich der Puchberger Maumauwiese

Werbung

Es wurde ein Brand in unwegsamem Gelände gemeldet, der genaue Standort war zu Beginn allerdings nicht klar. Während erste Erkundungsfahrten der beiden Feuerwehren sowie der Waldbrandgruppe 15 ergebnislos verliefen, wurden seitens des Bezirksfeuerwehrkommandanten Josef Huber die „Libelle Wien“ des BMI aus Schwechat sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera nachgefordert, berichtete die Plattform "Einsatzdoku.at" am Donnerstagvormittag in einer Aussendung.

Aufgrund des dichten Bewuchses im Einsatzgebiet war es anfangs schwierig, mit den Fluggeräten die Brandstelle zu lokalisieren. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Brand jedoch gefunden werden. Dieser befand sich in extrem steilem, teilweise felsigem Gelände.

"Auslöser war augenscheinlich ein zurück gelassenes Lagerfeuer, welches sich langsam ausbreitete", hieß es in der Aussendung. Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Brandort betrug die Fläche sieben Quadratmeter. „Glücklicherweise war es relativ windstill, was eine weitere Ausbreitung bremste“, so Einsatzleiter Roman Zwinz, Kommandant der FF Schneebergdörfl. Seitens der Feuerwehren musste mühevoll der Waldboden umgegraben werden, um alle Glutnester zu erreichen. Nach rund fünf Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Wie schnell aus einem kleinen Feuer eine Katastrophe werden kann, zeigte der Großbrand vergangenes Jahr in Hirschwang. Die Feuerwehr appelliert daher an Wanderer, Feuerstellen auf keinen Fall unbeaufsichtigt zu lassen bzw. im alpinen Gelände oder generell im Wald erst gar keine Feuer zu entzünden.

