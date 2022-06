Werbung

Foto: Einsatzdoku Lechner

Aufmerksame Autofahrer bemerkten in einem Bachbett Laufenten im Wasser und hatten Angst, dass diese in ihrem natürlichen Habitat in Gefahr sind, beziehungsweise sich in suizidaler Absicht auf die L4122 begeben könnten. Daher wählten sie den Notruf 122.

Nach Eintreffen des Rüstwagens der FF Puchberg wurden die Gänse fachgerecht - durch klatschen der Hände - in ihren ca. 10m weit entfernten Garten getrieben.

