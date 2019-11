Nach einer intensiven Vorbereitungszeit mit insgesamt elf Übungen fand am Nationalfeiertag die Ausbildungsprüfung „Löscheinsatz“ statt. Insgesamt elf Mitglieder stellten sich der Prüfung. Dabei mussten sie ihr Wissen in den verschiedensten Bereichen unter Beweis stellen.

Bei der Ausbildungsprüfung ist das Erreichen von Bestzeiten nebensächlich, wie Abschnittssachbearbeiter Christoph Lechner ausführt: „Wichtig ist ein korrektes Zusammenarbeiten, um den Anforderungen im Einsatz entsprechen zu können.“

Im theoretischen Teil wurde das Wissen in den Stationen Gerätekunde, Erste Hilfe, Knotenkunde, Schadstofflehre und Funk überprüft. Im praktischen Teil wurde ein Zimmerbrand simuliert. Dabei musste ein Innenangriff in einer vorgeschriebenen Sollzeit absolviert werden.

Am Ende des Tages durften sich fünf Feuerwehrmitglieder nach ihrer erstmaligen Teilnahme über das Abzeichen in Bronze freuen. Zwei Kameraden erhielten das Abzeichen in Silber und ein Kamerad in Gold. „Herzlichen Dank im Namen der gesamten Gruppe an drei Kameraden, die eingesprungen sind, damit die Ausbildungsprüfung überhaupt abgelegt werden konnte“, so Lechner. Sein Dank richtet sich auch an Alois Pichler und Martin Krautschneider sowie seinem Bewerterteam für die Abnahme der Prüfung.

Abschließend wurde auf der Raststation „Oldtimer“ noch gefeiert.