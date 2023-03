Ternitzer machten ihre Stadt wieder sauber

Zahlreiche Freiwillige aus Vereinen, der Politik und der Bevölkerung befreiten die Stadtgemeinde im Rahmen der Flurreinigungsaktion wieder von Müll. Gesammelt wurde unter anderem in Sieding, dem Scherzpark in St. Johann oder auch im Saubach in Pottschach. SPÖ-Umweltgemeinderat Christoph Wagner freute sich über die vielen Helferinnen und Helfer.

Alle weiteren Flurreinigungstermine im Bezirk gibt es hier.

