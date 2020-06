Jedes Jahr sind Freiwillige unterwegs, um die Stadt von Müll zu befreien (siehe unten). Im Falle des Schwarza-Radweges hilft diese Flurreinigung in den Augen der Jungen Volkspartei (JVP) Ternitz allerdings nicht viel. Denn nur wenige Tage später sehe es am Radweg so aus wie vor der Reinigung.

Obwohl man seitens der Volkspartei schon mehrmals auf dieses Problem aufmerksam gemacht hätte, sei für das Problem bis dato keine nachhaltige Lösung gefunden worden. „Entlang des Schwarza-Radweges gibt es, vor allem in Ternitz, kaum Mistkübel. Das verstärkt das Müllproblem bestimmt“, so Lukas Kurz von der JVP Ternitz. Weshalb man fordert, dass pro Kilometer zumindest ein Mistkübel installiert wird, um „dieses Müllproblem endlich zu bekämpfen und nicht nur einmal jährlich Symbolpolitik zu betreiben“, bekräftigt Kurz.

„Mistkübel sind nur dann effektiv, wenn sie genutzt werden. Das funktioniert leider nicht immer“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak zur JVP-Forderung. Er verweist darauf, dass der Weg wöchentlich vom Ternitzer Bauhof gereinigt werde.