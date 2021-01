Ein Mann zog sich bei Forstarbeiten in einem Waldstück im Bereich „Drudenteich“ eine schwere Beinverletzung zu. Er verständigte via Handy seine, diese setzte wiederum die Rettungskette in Gang.

Da die Zufahrt zum verunfallten über einen unbefestigten verschlammten Weg führte, mussten die Feuerwehreinsatzkräfte sowie der Notarzt mittels Traktor zum Unglücksort gebracht werden.

Gemeinsam wurde der Verletzte nach medizinischen Erstversorgung zum Rettungswagen gebracht und in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.