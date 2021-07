„Das gute Prüfungsergebnis unterstreicht die optimale Vorbereitung und die hohe Motivation der Kursteilnehmer, die sich innerhalb der drei Ausbildungsjahre ein fundiertes Wissen in den Bereichen Mitarbeiterführung, Betriebs- und Unternehmensführung sowie in den Fachgebieten der Forstwirtschaft aneigneten“, betont Kursleiter Hermann Mayer.

Als Kursbester wurde Johann Pichler aus Bad Vöslau ausgezeichnet. Beim Kursabschluss gab es auch ein Jubiläum zu feiern: An der Fachschule Warth finden seit 30 Jahren Forstwirtschaftsmeisterkurse statt.

„Die Meister zählen mit ihrer umfassenden Ausbildung und der fachlichen Kompetenz zur Elite der österreichischen Forstwirtschaft. Mit ihrem fundierten Know-how und innovativen Betriebskonzepten sind sie Garanten für eine zukunftsorientierte Waldbewirtschaftung“, erklärt LK-Forstdirektor Werner Löffler. „Auf den neuen Forstwirtschaftsmeistern ruht auch eine große Verantwortung, denn durch die Klimaveränderung ist der Waldumbau hin zu artenreichen Mischwäldern rasch voranzutreiben. Mit klimafitten Wäldern können die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich bewältigt werden“, so Löffler.

Das Prüfungsteam bestand aus dem LK-Forstdirektor Werner Löffler, Anton Hölzl (Geschäftsführung Lehrlings- und Fachausbildungsstelle), Michael Gruber, Karl Schuster (beide LK-Forstabteilung), Günther Pfeiffer (SVS), Forstwirtschaftsmeisterin Sandra Tuider und Kursleiter Hermann Mayer.

Veranstaltet wurde der Forstwirtschaftsmeisterkurs in Zusammenarbeit mit der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer (LK) sowie der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle. Wesentliche Teile der Meisterausbildung sind Führung einer mindestens einjährigen Buchhaltung und die Verfassung einer Hausarbeit, bei welcher der eigene Betrieb unter betriebswirtschaftlichen Kriterien analysiert wird.