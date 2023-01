Weitere Unterführung in Neunkirchen ist auf Schiene

Nachdem die Landesregierung der Stadt im Dezember grünes Licht für eine Bahnunterführung in der Raglitzerstraße erteilt hat, gibt es auch beim Vorhaben in der Flatzerstraße Fortschritte. Einstimmig hatte sich der Gemeinderat in einem Grundsatzbeschluss für eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer ausgesprochen, wenn die Eisenbahnkreuzung aufgelassen wird. Nun nimmt das Vorhaben Gestalt an.

„Es gab diesbezüglich bereits Vorgespräche mit dem Land. Nun wird ein Projekt ausgearbeitet, es werden die möglichen Kosten erhoben und Fördermöglichkeiten geprüft“, sagt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) zum aktuellen Stand. Mit den ÖBB müssten aber noch einige Fragen geklärt werden, so Osterbauer, aber grundsätzlich sei man „auf einem guten Weg“, ist der Stadtchef überzeugt.

„Es ist wichtig, dass die Bewohner weiterhin Zugang zu dem Naherholungsbereich haben.“

Positiv äußert sich auch die Opposition zu den Fortschritten. „Es ist wichtig, dass Bewegung in die Sache kommt, schließlich muss die Umsetzung gemeinsam mit dem Projekt in der Raglitzerstraße erfolgen“, sagt SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz. „Im Großen und Ganzen zufrieden“ gibt sich auch FPÖ-Klubobmann und Gemeinderat Willi Haberbichler: „Es ist wichtig, dass die Bewohner weiterhin Zugang zu dem Naherholungsbereich haben.“ Schade sei nur, dass man sich (gemeinsam mit der Stadtgemeinde Ternitz) auf keine Auto-Unterführung habe einigen können.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.