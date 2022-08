Neunkirchen: Neuer Schliff für Fotostudio Wieland

Werbung

„Es bleibt nichts mehr so, wie es einmal war!“ So fasst Unternehmer und Fotograf Martin Wieland die derzeit laufenden großen Umbau- und Sanierungsarbeiten in seinem Geschäftslokal am Hauptplatz zusammen. Vor 25 Jahren wurden die Räumlichkeiten zuletzt erneuert, ein massiver Wasserschaden führte nun dazu, dass Wieland wieder Hand anlegen musste beziehungsweise Fachfirmen aus der Region zum Zug kommen ließ.

Im Rahmen des Umbaus wird das Untergeschoss komplett erneuert. Herzstück bleibt der Verkaufsraum mit seinem alten Gewölbe: „Aber auch hier haben wir alles herausgerissen. Die Umgestaltung wird jedenfalls moderner und cooler“, so Wieland, der Details aber vor der Fertigstellung, die schon demnächst geplant ist, noch nicht verraten möchte.

Betrieb läuft parallel weiter

Aktuell läuft der Betrieb jedenfalls parallel zu den Arbeiten weiter: „Kunden können über den Seiteneingang im Hof kommen, Passbilder und wichtige Sachen werden ganz normal erledigt“, so der Fotomeister.

Insgesamt sind im Unternehmen derzeit fünf Mitarbeiter beschäftigt, seit 1965 ist die Firma am Hauptplatz angesiedelt.

