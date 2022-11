„Advent in Grünbach“ mit Handwerkskunst, Kulinarik und Musik

Werbung

Der Reigen der Adventmärkte im Bezirk Neunkirchen ist eröffnet: Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause öffnete am Samstagnachmittag der traditionelle „Advent in Grünbach“ in und rund um die Barbarahalle wieder die Pforten. Geboten wird ein buntes Programm: Neben zahlreichen Ständen mit Handwerkskunst, adventlichem Schmuck, Weihnachtsgeschenken sowie diversen kulinarischen Schmankerln empfingen die örtlichen Vereine die Gäste mit Crêpes, Leberkäsesemmeln, hausgemachten Mehlspeisen, Punsch, Glühwein und vielem mehr. Die Adventkranzweihe in der Kirche wurde durch den Kirchenchor und die Musikschule „Schneebergklang“ umrahmt. Für den Abend hatten sich noch Krampus und Nikolaus angesagt.

Das Programm für morgen, Sonntag: Die Christkindlwerkstatt im Werkraum der EMS Grünbach findet zwischen 13 und 16 Uhr statt, das Adventcafé und die Kunstausstellung in der Barbarahalle von 13 bis 17 Uhr, der Adventmarkt bei der Schule von 15 bis 19 Uhr und das „Grünbacher Adventsingen“ beginnt um 16 Uhr in der Pfarrkirche. Der Männergesangsverein „Glück Auf“, das Gesangsensemble „VoxMix“ und Franz Krismer laden zur „Stunde für die Seele“.

Beim Auftakt am Samstag unter den Besucherinnen und Besuchern: Vizebürgermeister Michael Schwiegelhofer, die geschäftsführenden Gemeinderäte Stefanie Haindl, Madhavi Hussajenoff (alle SPÖ), Andreas Pinkl und Berthold Pfarrer (beide ÖVP), Musikschulleiter Johann Gager, Rotkreuz-Ortsstellenleiter Markus Gruber, Schrattenbachs Vizebürgermeister Johann Steurer (ÖVP), Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Georg Jäger und viele andere mehr.

