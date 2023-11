Ehrenamt ausgezeichnet: Stadt Neunkirchen ehrte Freiwillige

Weil sie alle „einen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt leisten“, wie Stadtrat Thomas Berger (ÖVP) in seiner Anfangsmoderation erklärte, wurden am Montagabend insgesamt zehn Personen mit der Ehrennadel in Bronze beziehungsweise in Silber ausgezeichnet – im Rahmen einer Feierstunde, der neben den Mitgliedern des Stadtrates auch Altbürgermeisterin Margit Gutterding, Langzeitarchivar Hans Herwig Brunner oder Wartmannstettens Ortschef Hans Gneihs (ÖVP) beiwohnten.

Otto Müller, Peter Krobath und Theresa Payer, allesamt freiwillig im Städtischen Museum tätig, erhielten die Ehrennadel in Bronze. Was Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), der die Ehrenzeichen gemeinsam mit seinem „Vize“ Hans Gansterer (Grüne) verlieh, veranlasste, an die nächsthöhere Stufe zu erinnern: „Es gibt noch mehr“, so sein Ansporn.

Die Ehrennadel in Silber erhielten schließlich Josef Haindl, Maria und Alfred Peklak, Günter Jammerbund und das Organisationsteam der „Motro“, Julia Koller, Hubert Pfautsch und Heinz Past. Letzterer dankte gegen Ende des Festaktes der Stadtgemeinde für die Unterstützung bei „einer Veranstaltung, die ihresgleichen sucht“, im Speziellen dem Stadtchef, der „seit der ersten Minute an dabei war“.

Im ersten Jahr habe man mit viel Mühe hundert Teilnehmer zusammenbekommen, „heuer gab es in den ersten 24 Stunden über 200 Anmeldungen, gefahren sind wir dann mit 400“, so Past. Und er richtete, schmunzelnd, einen Wunsch an den Stadtchef: „Ein zweites Hotel wäre toll!“