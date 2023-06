Eröffnet: Schrattenbach hat ein neues Ortszentrum

Es war bereits im Jahr 2019, als der Gemeinderat die Weichen für ein Großprojekt stellte: Weil es bautechnisch in schlechtem Zustand war, entschloss sich das Ortsparlament dazu, dem Amtshaus einen neuen Schliff zu verpassen. Im März 2021 starteten die Arbeiten, vor wenigen Monaten konnten diese nun abgeschlossen werden. Mit einem Fest am Dorfplatz wurde dies Sonntagmittag gefeiert.

Neben der Amtsstube wurden auch die direkt angrenzende Kulturwerkstätte und der Dorfplatz in das Projekt miteinbezogen. Außerdem wurde der Spielplatz neu gestaltet und ein öffentliches WC errichtet. „Ich hoffe, dass unser neues Ortszentrum ein Ort des Austausches, der Kultur und des Miteinanders wird“, äußerte Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP) im Rahmen seiner Ansprache einen Wunsch. Dankesworte richtete der Ortschef an die Gemeinde-Mitarbeiter, die aufgrund der Arbeiten vorübergehend in der Kulturwerkstätte ihren Dienst verrichten mussten. „Sie waren auch im Notquartier mit viel Euphorie dabei“, so Pölzelbauer.

Lobende Worte für das Projekt fand auch Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Eva Bauer. Das moderne Haus veranschauliche einmal mehr, „was eine Gemeinde alles leistet“, so Bauer. Ins selbe Horn stieß Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP). Gerade in der Corona-Pandemie sei die Gemeinde „Krisenmanagerin“ gewesen, die Herausforderungen in der Verwaltung seien äußerst umfangreich.

Bei der Eröffnung außerdem mit dabei: die Bürgermeister Peter Steinwender (Grünbach), Harald Ponweiser (Höflein), Florian Diertl (Puchberg) und Hannes Bauer (Willendorf), Vizebürgermeisterin Romana Krumböck-Stickler (Höflein) und ihre Kollegen Hannes Woltron (Würflach) und Michael Schwiegelhofer (Grünbach), Polizei-Postenkommandant Roland Hofer, Feuerwehrkommandant Georg Jäger und sein Vize Michael Steiner, die Gemeinderätinnen Barbara Ofner, Marina Burger und Doris Stöger, die Mandatare Andreas Steurer und Günter Lammer, Amtsleiterin Elisabeth Paier, Grünbachs Bürgermeister a. D. Franz Holzgethan und viele andere.