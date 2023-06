Festakt mit Humor: Freiwillige Feuerwehr Kirchberg ist 150 Jahre alt

Wie launig eine 150 Jahr-Feier sein kann, bewies die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wechsel am Samstagabend. Moderiert von Kabarettist Herbert Steinböck (mit im Gepäck hatte er die eine oder andere Pointe), beging die Wehr rund um Kommandant Harald Hollendohner 15 Jahrzehnte Feuerwehrwesen.

In ihren Ansprachen zeigten sich die Ehrengäste – darunter Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber, Bürgermeister Willibald Fuchs und Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz – überzeugt davon, dass ein Jubiläum wie dieses entsprechend gefeiert gehöre. „Die Feuerwehren sind gut aufgestellt und wir können stolz sein“, unterstrich Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner. Und Landtagspräsident Karl Wilfing versprach, auch zum 160 Jahr-Jubiläum kommen zu wollen.

Kommandant Harald Hollendohner betonte, eine tolle Wehr führen zu dürfen und dankte auch seinen Vorgängern für ihre Arbeit. Derer gab es in den vergangenen Jahrzehnten genug, geht die Gründung doch auf den 8. September 1873 zurück. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wechsel ist damit eine der ältesten Wehren des Bezirks. Den allerersten Einsatz bestritt die FF 1874 in Ofenbach, als dort ein Feuer ausbrach. 1889 wurde das erste Feuerwehrhaus im Park errichtet, 1925 folgte das erste Fahrzeug.

Heute zählt die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wechsel 95 Mitglieder, seit 2015 gibt es auch eine Feuerwehrjugend.