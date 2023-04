Nach Pandemie-bedingter Pause präsentierte die Truppe rund um Martina List am Samstagabend sowie am Sonntagnachmittag wieder viele neue Tänze in der Fachschule Warth. Begeistern konnten sowohl die „Kleinsten“ mit ihren Darbietungen – etwa zum TV-Klassiker „Heidi“ – als auch die Routiniers, zum Beispiel mit einem Backstreet Boys-Medley oder einem irischen Stepptanz.

Vollbild Mehr aus Neunkirchen Fotogalerie Große Aufführungen: Comeback für Rhythmische Tanzgruppe Grimmenstein Sägewerk entsteht Mega-Projekt bringt Neunkirchen 50 neue Arbeitsplätze Schulpartner LFS Warth: Harvester bei Holzernte im Praxiseinsatz Mehr Top-Stories Von A1 ins Ortsgeb... Verfolgungsjagd mit Polizei endete an Gartenmauer in Gerersdorf Parteitag Hergovich soll am 24. Juni offiziell zum SPÖ-NÖ-Chef gewählt werden Nach Gemeinderatss... SPÖ St. Pölten kritisiert „FPÖ-Angriff“ auf Personal in Kindergärten FB 1 /124 Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Foto: Tanja Barta Anzeige Fotogalerie Große Aufführungen: Comeback für Rhythmische Tanzgruppe Grimmenstein . Mit einem bunten und vielfältigen Programm feierte die Rhythmische Tanzgruppe Grimmenstein am Wochenende ihr großes Comeback.

Die Tanzgruppe wurde im Jahr 1976 von Elli Bohuslav aus der Taufe gehoben. Aktuell ist sie altersmäßig in vier Gruppen unterteilt. Moderiert wurden die Vorführungen von Philipp Grabner.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.