„Krisen gemeistert“: Neunkirchens Wirtschaftskammer lud zum Empfang

Mit einer Vielzahl an Gästen aus Wirtschaft, Politik und dem öffentlichen Leben ging am Donnerstagabend der traditionelle Neujahrsempfang der Neunkirchner Wirtschaftskammer über die Bühne.

Bezirksobfrau Monika Eisenhuber, die gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka die eröffnenden Worte sprach, zeigte sich ob des Andrangs erfreut: „Das zeigt, dass wir als Interessensvertretung gerne gesehen und geschätzt werden.“ Wie immer solle der Abend dazu dienen, „um alte Bekanntschaften aufzufrischen und neue Kontakte zu knüpfen“, gab Eisenhuber das Motto aus.

Trotz der (vergangenen oder gegenwärtigen) Krisen habe sich gezeigt, dass sich „Neunkirchen nicht so leicht erschüttern lässt“, so Eisenhuber. Seit dem Jahr 2010 habe man jährlich etwa 300 Neugründungen pro Jahr verzeichnen können, so die Bezirksstellenobfrau. Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, die gemeinsam mit ihrer neuen Stellvertreterin Eva Bauer dem Empfang beiwohnte, wagte einen Blick auf die Hochphase der Corona-Pandemie.

Durch die Einhaltung aller Maßnahmen sowie „durch den besonderen Zusammenhalt“, so Grabner-Fritz wörtlich, sei es gelungen, diese Krise zu meistern. Eine Stärke des Bezirks sei „der Zusammenhalt aller Institutionen“, strich Grabner-Fritz hervor. Dankesworte an die Wirtschaftstreibenden gab es schließlich auch von Landesrat Jochen Danninger (ÖVP), der die vergangenen Jahre als „wilde Achterbahnfahrt“ bezeichnete.

Unter den zahlreichen Gästen des Neujahrsempfangs: die Vizepräsidentin des Bundesrates Andrea Kahofer (SPÖ), die Landtagsabgeordneten Waltraud Ungersböck und Hermann Hauer (beide ÖVP) sowie Christian Samwald (SPÖ), Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler, AMS-Geschäftsstellenchefin Petra Hofmann sowie Bauernkammer-Obmann Thomas Handler. Mit dabei waren außerdem zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Bezirks, etwa Herbert Osterbauer (Neunkirchen, ÖVP), Marion Wedl (Seebenstein, SPÖ), Walter Jeitler (Wimpassing, SPÖ), Willibald Fuchs (Kirchberg, ÖVP) oder Johann Gneihs (Wartmannstetten, ÖVP).

