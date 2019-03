Bereits zum 15. Mal ging am Faschingsamstag der Kulmriegelball in Szene - und doch war es eine kleine Premiere: Denn erstmals lud die ÖVP Grimmenstein rund um Gemeindeparteiobmann, Vizebürgermeister Franz Gausterer und geschäftsführenden Gemeinderat Karl Kogelbauer ins Gasthaus "Zur Linde" in Hochegg statt ins Gasthaus Tanzler in Grimmenstein, welches im Vorjahr ja die Pforten schloss.

Grund genug für Kogelbauer, bei den Eröffnungsworten besonders Wirtin Christa Aflenzer für ihre Gastfreundschaft hervorzuheben. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten die "Chaoten auf Achse", mit einer Einlage begeisterten im Laufe des Abends die Mädls der Rhythmischen Tanzgruppe Grimmenstein rund um Martina List und Heike Blecha.

Neben Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) aus Grimmenstein konnten auch Warths Ortschefin Michaela Walla (ÖVP) und ihr Vizebürgermeister Peter Liebentritt (ÖVP) sowie Edlitz' Vizebürgermeister Thomas Ernst (ÖVP) begrüßt werden. Außerdem dabei: Die Gemeinderäte Katrin Vollnhofer, Felix Picher, Thomas Ungersbäck, Michaela Prenner-Fasching, Rupert Hatzl, Tanja Holzer, Franz Mitsch (alle ÖVP) sowie Helmut Bochsbichler (SPÖ) und der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hochegg Kurt Polss und sein Stellvertreter Rainer Pichler.