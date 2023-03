„Sensitive Souls“: Umjubeltes Konzert in der Grünbacher Barbarahalle

Es war ein umjubeltes Konzert, das Janine Schmoll und Andi Pilhar („Sensitive Souls“) am Samstagabend in der ausverkauften Grünbacher Barbarahalle gaben. Und die beiden Lokalmatadoren hatten sich prominente Verstärkung geholt: Martin Payr, Willi Langer, Sigi Meier und Goran Mikulec (die unter anderem schon mit Rainhard Fendrich, Stefanie Werger, Georg Danzer oder „Drahdiwaberl“ gespielt haben), ergänzten das Grünbacher Duo perfekt. „Wir reden nicht so gern, wir spielen viel lieber“, sorgte Andi Pilhar gleich zu Beginn für Lacher im Publikum. Der Sager sollte sich schließlich aber nur teilweise bewahrheiten: Musikalisch glänzte die Truppe natürlich, doch auch die „Übergänge“ zwischen den Songs wurden souverän gemeistert. Zu hören gab es u. a. den Johnny Cash-Klassiker „Ring of fire“, den Dolly Parton-Hit „9 to 5“, „Keep on the sunny side“ von der „Carter Family“ sowie Eigenkompositionen wie „Dahoam“.

Janine Schmoll. Foto: Philipp Grabner

Andi Pilhar. Foto: Philipp Grabner

Großen Applaus gab es von SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender und ÖVP-Gemeindevorstand Andreas Pinkl (die in Doppelconférence die Begrüßung vornahmen), Hohe Wand-Ortschef Josef Laferl, Schrattenbach-Vizebürgermeister Johann Steurer, Burgplatz-Polizeikommandant David Reinisch, Sparkassen-Chefin Ulrike Ferstl, den Gemeinderäten Madhavi Hussajenoff, Berthold Pfarrer, Nicole Putz, Heidi Hochegger, „Mastermind“ Manfred Pilhar, den Gemeinderätinnen Marina Burger, Barbara Ofner und Johann Hörmann aus Schrattenbach und vielen anderen mehr.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.