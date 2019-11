Nicht nur, dass am vergangenen Wochenende die Gloggnitzer Geschäftswelt zum "Tag der offenen Tür" einlud, auch der "Weihnachts-Zauber" am Hauptplatz öffnete seine Pforten. Tausende Besucherinnen und Besucher waren an beiden Tagen in der Stadt unterwegs und genossen die entspannte Shopping-Atmosphäre ebenso wie den vorweihnachtlichen Flair.