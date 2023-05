„We are the stars“: G/RG Sachsenbrunn lud zu Maturaball

Dass die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs ihren Maturaball ausgerechnet zwischen schriftlicher und mündlicher Reifeprüfung abhielten, entlockte Schulleiter (und Französisch-Professor) Gernot Braunstorfer ein „Chapeau“. „Die achten Klassen haben für alles gesorgt“, lobte der Direktor seine angehenden Maturantinnen und Maturanten bei der Eröffnungsrede am Samstagabend.

Unter dem Motto „We are the stars - ab ins UNIversum“ hatten die Jugendlichen einmal mehr in den Sparkassensaal Wiener Neustadt eingeladen. Nach der tänzerischen Eröffnung unterhielt die Gruppe „Austria4you“, es gab eine Tombola, diverse Bars und die Möglichkeit, Erinnerungsbilder in der „Fotobox“ zu machen. Ein Highlight war schließlich - zu später Stunde - die Mitternachtseinlage.

