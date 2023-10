Zwölf Ehrungen und viel Musik: Ternitz beging den Nationalfeiertag

Beim Festakt zum Gemeindejubiläum im April waren es Bilder aller bisherigen Ternitzer Bürgermeister gewesen, die die Wände in der Stadthalle zierten. Am Donnerstagabend, dem Nationalfeiertag, fand sich schließlich der aktuelle Stadtrat - von Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) „abwärts“ - in Bilderform wider. Seine Verbundenheit zur Stadt sei „grenzenlos“, dankte Kulturstadtrat Peter Spicker (SPÖ) daher dem Künstler, Manfred Gaderer, für die Leihgabe - und kündigte an, dass die Bilder schließlich im Eigentum der Stadt verbleiben dürfen.

Mit einem feierlichen Festakt inklusive musikalischer Darbietungen beging Ternitz am Donnerstagabend einen besonderen Nationalfeiertag - schließlich dauert das Gemeindejubiläumsjahr „75 Jahre Stadt, 100 Jahre Gemeinde“ noch an. Auch die nächsten Jahre seien voll mit „großen Herausforderungen“, prophezeite Bürgermeister Rupert Dworak in seiner Festansprache und ging auf aktuelle Krisen - von der Ukraine über den Nahen Osten bis Taiwan - ein und ließ auch „die Sorge um den Zustand des blauen Planeten“ nicht unerwähnt, der vor allem junge Menschen beschäftigte - „und sie erwarten zurecht Lösungen von uns“, so Dworak.

Die Stadtgemeinde stecke jedenfalls mitten in einer großen Bauoffensive. Zählte Ternitz zu seinem Amtsantritt 2004 noch 14 Kindergarten-Gruppen, sollen es im September des kommenden Jahres 30 sein, wo auch jedem und jeder Zweijährigen ein Kindergarten-Platz sicher sein soll. Dazu werden aktuell neue Kindergärten in Pottschach und Putzmannsdorf gebaut. Dworaks Dank richtete sich auch an „alle Freiwilligen, alle ehrenamtlich Tätigen“ - passend zur darauffolgenden Übergabe von Ehrenzeichen.

Ehrengaben für zwölf Persönlichkeiten

Gemeinsam mit Vizebürgermeister Christian Samwald (SPÖ) überreichte Dworak schließlich Auszeichnungen an 12 Persönlichkeiten. Über die Verdienstmedaille durften sich die beiden Kameradschaftsbund-Funktionäre Helmut Bauer und Reinhard Fuchs freuen, über das Große Ehrenzeichen für Kultur Gerhard Hainfellner sowie Birgit Schmid und über das Allgemeine Ehrenzeichen in Gold Günter Jammerbund und Ursula Reiterer.

Geehrt wurden auch vier langjährige Floriani. Christian Fuchs, seit sieben Jahren Kommandant der FF Ternitz-Döppling, der langjährige Vizekommandant Manfred Krenn sowie Ex-Bezirksfeuerwehrchef-Stellvertreter Josef Neidhart erhielten das Goldene Ehrenzeichen für verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehrwesens. Schulstadtrat Michael Riedl (SPÖ) durfte sich über das Große Silberne Ehrenzeichen für verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehrwesens freuen - er war zuletzt 14 Jahre lang als Kommandant-Stellvertreter der FF Ternitz-Rohrbach tätig.

Das Silberne Ehrenzeichen für Sport ging an Lara Teynor, eine von Österreichs erfolgreichsten Grasskifahrerinnen; das Goldene Ehrenzeichen ging an Sandra Zirbisegger, die bei den Special Olympics World Summer Games 2023 in Berlin eine Goldmedaille in Judo erringen konnte. Sie war es auch, die Stadtchef Dworak mit einem „Gegen-Präsent“ überraschte - einem Glücksbringer. „Er möge auch Ihnen Glück bringen“, so Zirbisegger zum überraschten Bürgermeister.

Viel Applaus für Anna-Rosa Döller und Moritz Schicker

Umrahmt wurde der Festakt musikalisch. Zum einen von der Ternitzerin Anna-Rosa Döller, die für das Erfolgsmusical „Mamma Mia!“ in Mörbisch auf der Bühne stand und mit drei Darbietungen begeisterte. Zweifach Standing Ovations gab es auch für das Konzert des Bezirksjugendblasorchesters der BAG Neunkirchen-Wiener Neustadt, dirigiert von Andreas Simbeni. Besonders viel Applaus gab es für Solist Moritz Schicker, der „sein“ Stück „Farmer's Tuba“ ob des Zuspruchs gleich doppelt zum Besten geben durfte.