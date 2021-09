In seinem Beruf darf er schönen Frauen ganz nahe kommen und wird von ihnen sogar angelächelt. Bis Meisterfotograf Martin Wieland seine Leidenschaft für Aktfotografie entdeckte, dauerte es allerdings Jahre. Denn anfangs hat ihn die Fotografie überhaupt nicht interessiert. Da sein Vater Peter Wieland aber ein Fotogeschäft am Hauptplatz führte, war es naheliegend, dass er auch Fotograf werden würde.

„Ich habe 1989 die Graphische in Wien abgeschlossen, die Meisterprüfung gemacht und übernahm 2001 die Firma“, erinnert sich der Meisterfotograf an die Anfänge zurück. Seinen allerersten Auftrag erhielt er bereits als Siebenjähriger: Der Volksschüler fotografierte bei der Eröffnung des Umspannwerkes in Ternitz Altbürgermeister Adolf Plonner. Tage später bedankte sich der Bürgermeister mit einer Packung Manner-Schnitten samt Widmung „Dem kleinen Martin Wieland, dem großen Fotografen“. Im Alter von 14 Jahren beschloss er schließlich, tatsächlich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, um auch professioneller Fotograf zu werden.

Vom anfänglichen Desinteresse kam mit der Zeit immer mehr die Freude an der Fotografie. Zuerst die kommerzielle Fotografie im Geschäft mit Portrait-, Hochzeits- und Schulfotografie. Dann, vor über 20 Jahren, entdeckte Martin Wieland die Aktfotografie, an der er bis heute sehr erfolgreich arbeitet.

Seine Fotografien, mit mittlerweile über 100 Models, finden sich etwa im „Black & White“-Kalender – der 20. Kalender wird heuer vor Weihnachten präsentiert. Weiters erschienen vier Farbkalender und zwei Fotobücher. Großes Interesse an seinen Fotos haben weltweit die Fotoredakteure von Magazinen und Illustrierten wie Playboy South Africa, Volo Magazine USA, Penthouse Deutschland, Wiener, Krone oder Heye Verlag.

Skurrile, aber auch dramatische Momente

Wieland fotografiert immer in Farbe, „um alle Optionen offen zu halten“. Die Kunst der Schwarz-Weiß-Fotografie wird von ihm aber bevorzugt. „Ich bin auch bemüht, bei der Bearbeitung bzw. Retusche der Fotos am Computer so wenig wie möglich zu verändern. Es wird sicher kein anderer Mensch aus meinen Models“, so Wieland.

Bei den Foto-Shootings selbst kann es dann schon einmal zu kuriosen, aber auch tragischen Momenten kommen. In einer nahegelegenen Therme wurde Wieland aufgefordert, mit dem Model vom Fenster wegzugehen – mit der Begründung, die Jugendnationalmannschaft könne wegen der Ablenkungen nicht trainieren. Weitaus dramatischer war der Zwischenfall in Russland, wo er mit seinem Team mit Prügel überfallen und sein Freund beraubt wurde.

Aktuell geht der 1970 geborene Fotograf einen Schritt weiter, in Richtung künstlerische Fotografie. Die Idee, die Fotografien von Martin Wieland mit Collagen von Werbegrafik-Designer Dietmar Halbauer zu be- und überarbeiten, wurde knapp vor der Pandemiezeit geboren (die NÖN berichtete) – und kürzlich mit einer Vernissage mit dem Titel „Modern Madonnas 2021“ in Wiener Neustadt gefeiert, siehe auch Seite 95 dieser NÖN!